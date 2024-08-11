В Замбии закрыли границу с ДР Конго из-за торгового спора

В свою очередь конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на власти приграничной провинции ДРК Верхняя Катанга сообщила, что Замбия закрыла границу с ДРК в качестве ответа на решение конголезских властей запретить импорт из соседней страны пива, безалкогольных напитков и изделий из фаянса. Запрет, по информации Okapi, касается только грузовых перевозок и не распространяется на передвижение людей.