В Замбии закрыли границу с ДР Конго из-за торгового спора

ПРЕТОРИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Замбия временно закрыла свою границу с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом сообщил министр торговли и промышленности Замбии Чипока Муленга.
«Мы решили принять меры предосторожности и закрыть границу на данный момент, — цитирует его государственный телеканал ZNBC. — Мы можем оказаться в ситуации, когда на границе начнут скапливаться грузовики». Министр не назвал причину закрытия границы и время, через которое она может быть вновь открыта.
В свою очередь конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на власти приграничной провинции ДРК Верхняя Катанга сообщила, что Замбия закрыла границу с ДРК в качестве ответа на решение конголезских властей запретить импорт из соседней страны пива, безалкогольных напитков и изделий из фаянса. Запрет, по информации Okapi, касается только грузовых перевозок и не распространяется на передвижение людей.
Объясняя причины введения запрета на импорт ряда товаров из Замбии, Министерство внешней торговли ДРК указало, что они ускоряют инфляцию в конголезской экономике. «Отчет министерства национальной экономики показывает, что некоторые импортные товары способствуют росту инфляции на 60%», — говорится в пресс-релизе Минфина.
Закрытие границы может поставить под угрозу экспорт металлов из ДРК. Так, основной объем меди вывозится ДРК на внешние рынки через Замбию. Протяженность совместной границы между двумя странами составляет 2 388 км.