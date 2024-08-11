Колумбус
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Замбии закрыли границу с ДР Конго из-за торгового спора

Министр торговли и промышленности страны Чипока Муленга не назвал время, через которое ее могут открыть.

Источник: AP 2023

ПРЕТОРИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Замбия временно закрыла свою границу с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом сообщил министр торговли и промышленности Замбии Чипока Муленга.

«Мы решили принять меры предосторожности и закрыть границу на данный момент, — цитирует его государственный телеканал ZNBC. — Мы можем оказаться в ситуации, когда на границе начнут скапливаться грузовики». Министр не назвал причину закрытия границы и время, через которое она может быть вновь открыта.

В свою очередь конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на власти приграничной провинции ДРК Верхняя Катанга сообщила, что Замбия закрыла границу с ДРК в качестве ответа на решение конголезских властей запретить импорт из соседней страны пива, безалкогольных напитков и изделий из фаянса. Запрет, по информации Okapi, касается только грузовых перевозок и не распространяется на передвижение людей.

Объясняя причины введения запрета на импорт ряда товаров из Замбии, Министерство внешней торговли ДРК указало, что они ускоряют инфляцию в конголезской экономике. «Отчет министерства национальной экономики показывает, что некоторые импортные товары способствуют росту инфляции на 60%», — говорится в пресс-релизе Минфина.

Закрытие границы может поставить под угрозу экспорт металлов из ДРК. Так, основной объем меди вывозится ДРК на внешние рынки через Замбию. Протяженность совместной границы между двумя странами составляет 2 388 км.