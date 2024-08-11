По итогам семи месяцев отставание доходов от расходов составило 0,7% ВВП

По итогам семи месяцев года, как следует из обнародованных в среду данных Минфина, федеральный бюджет закрыт с дефицитом 0,7% ВВП, или 1,36 трлн руб. Это укладывается в недавно обновленный бюджетный план, предусматривающий дефицит по итогам всего 2024 года в размере 1,1% ВВП, или 2,12 трлн руб.
Тем не менее в июле баланс бюджета несколько ухудшился (по итогам шести месяцев дефицит составлял 0,5% ВВП). Отдельно взятый минувший месяц, таким образом, вновь получился дефицитным — доходы отстали от расходов на 433 млрд руб. (Минфин эту цифру не приводит, но она складывается из сопоставления данных за семь и шесть месяцев). Пока месячный профицит в этом году фиксировался лишь дважды — в марте и мае, остальные пять месяцев были дефицитными.
Июльский дефицит сложился из некоторого сокращения доходов при одновременном росте расходов.
Если в июне поступления составляли 2,8 трлн руб., то в июле — 2,65 трлн руб. Это чуть больше, чем было в мае (2,6 трлн), но заметно меньше, чем в апреле (3 трлн руб.) и марте (3,7 трлн руб.).
Годовое же сравнение доходов (семь месяцев 2024-го к такому же периоду 2023-го) из-за эффекта низкой базы выглядит совсем иначе — поступления к прошлому году выросли сразу на 36%. Их общая сумма в январе—июле 2024 года составила 19,75 трлн руб. Заметно прибавили обе составляющие доходной части.
Ненефтегазовые доходы сложились в размере 12,97 трлн руб. (плюс 25,5% к такому же периоду прошлого года). Из этой суммы сборы главного по объему российского налога — НДС (более половины всех ненефтегазовых доходов бюджета) — составили 7,34 трлн руб., прирост к такому же периоду прошлого года — 17%. Нефтегазовые же доходы первых семи месяцев на подорожавшей за год нефти выросли на 62% к прошлому январю—июлю, до 6,78 трлн руб. (подробнее см. «Ъ» от 6 августа).
Расходная часть бюджета по итогам семи месяцев составила 21,11 трлн руб., что выше уровня сопоставимого периода 2023 года на 23%.
Помесячная динамика трат выглядит весьма неровной. В январе расходы составляли 2,5 трлн, в феврале подскочили сразу до 3,6 трлн, а в марте снизились до 2,9 трлн руб., что позволяло делать вывод о прекращении наращивания расходов в связи с завершением «сезона авансов» (в формулировке Минфина — периода «оперативного заключения контрактов и авансирования финансирования по отдельным контрактуемым расходам»). Однако в апреле траты подскочили до 3,8 трлн руб., и Минфин тогда вновь объяснил это авансами и оперативным заключением контрактов. В мае же было израсходовано лишь 2,2 трлн руб. (месячный минимум трат в этом году), в июне — 3 трлн, в июле траты еще немного подросли — до 3,1 трлн руб. На какие именно разделы бюджета расходуются средства, Минфин, напомним, давно не сообщает.