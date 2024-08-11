По итогам семи месяцев отставание доходов от расходов составило 0,7% ВВП

Помесячная динамика трат выглядит весьма неровной. В январе расходы составляли 2,5 трлн, в феврале подскочили сразу до 3,6 трлн, а в марте снизились до 2,9 трлн руб., что позволяло делать вывод о прекращении наращивания расходов в связи с завершением «сезона авансов» (в формулировке Минфина — периода «оперативного заключения контрактов и авансирования финансирования по отдельным контрактуемым расходам»). Однако в апреле траты подскочили до 3,8 трлн руб., и Минфин тогда вновь объяснил это авансами и оперативным заключением контрактов. В мае же было израсходовано лишь 2,2 трлн руб. (месячный минимум трат в этом году), в июне — 3 трлн, в июле траты еще немного подросли — до 3,1 трлн руб. На какие именно разделы бюджета расходуются средства, Минфин, напомним, давно не сообщает.