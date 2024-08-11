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Каким будет курс рубля на неделе с 12 по 18 августа 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю с 12 по 18 августа 2024 года. Вместе со старшим аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.

Источник: Freepik

По итогам прошедшей недели рубль ослаб по отношению к доллару США и китайскому юаню, отмечает эксперт.

«В пятницу днем доллар на межбанковском рынке преодолел отметку 88 ₽, курс юаня на биржевом рынке находился около 11.87 ₽», — напоминает она.

К ослаблению рубля, вероятно, привело более выраженное влияние завершения налогового периода.

При этом национальную валюту по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Более заметному ослаблению рубля также препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала.

На предстоящей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5−88,5 рубля, курс юаня — 11,7−12,1 рубля, резюмирует аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»