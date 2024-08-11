Каким будет курс рубля на неделе с 12 по 18 августа 2024: прогноз эксперта

По итогам прошедшей недели рубль ослаб по отношению к доллару США и китайскому юаню, отмечает эксперт.
«В пятницу днем доллар на межбанковском рынке преодолел отметку 88 ₽, курс юаня на биржевом рынке находился около 11.87 ₽», — напоминает она.
К ослаблению рубля, вероятно, привело более выраженное влияние завершения налогового периода.
При этом национальную валюту по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Более заметному ослаблению рубля также препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала.
На предстоящей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5−88,5 рубля, курс юаня — 11,7−12,1 рубля, резюмирует аналитик.
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