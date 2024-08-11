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Bloomberg обнаружило второй «теневой» танкер в доках Арктик СПГ 2

К экспортному терминалу «Арктик СПГ 2» пришвартовалось второе за месяц грузовое судно, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на спутниковые снимки. По мнению агентства, этим судном может быть танкер для перевозки сжиженного природного газа Asya Energy.

Источник: РИА "Новости"

Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» подпал под санкции США в ноябре 2023 года. Первая линия завода запущена в конце 2023-го, но отгрузки с нее не начались из-за отсутствия покупателей, опасающихся вторичных санкций, и танкерного флота высокого ледового класса.

Как сообщает агентство, по показаниям транспондера Asya Energy, судно находится сейчас в Баренцевом море, однако, согласно спутниковым снимкам, отмечает Bloomberg, танкер находится у экспортного терминала «Арктик СПГ 2».

Как утверждает агентство, ранее в этом месяце к докам «Арктик СПГ 2» пришвартовался танкер Pioneer. Оба судна, утверждает Bloomberg, являются частью «теневого флота» России, который Москва якобы использует для обхода западных санкций.

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Среди ограничительных мер были санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Как позднее писало Bloomberg, попавшие под санкции российские нефтяные танкеры месяцами простаивают в портах. Всего под санкции с октября 2023 года попали 53 российских танкера. 41 из них относится к классу танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов.