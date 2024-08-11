Bloomberg обнаружило второй «теневой» танкер в доках Арктик СПГ 2

Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» подпал под санкции США в ноябре 2023 года. Первая линия завода запущена в конце 2023-го, но отгрузки с нее не начались из-за отсутствия покупателей, опасающихся вторичных санкций, и танкерного флота высокого ледового класса.
Как сообщает агентство, по показаниям транспондера Asya Energy, судно находится сейчас в Баренцевом море, однако, согласно спутниковым снимкам, отмечает Bloomberg, танкер находится у экспортного терминала «Арктик СПГ 2».
Как утверждает агентство, ранее в этом месяце к докам «Арктик СПГ 2» пришвартовался танкер Pioneer. Оба судна, утверждает Bloomberg, являются частью «теневого флота» России, который Москва якобы использует для обхода западных санкций.
В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Среди ограничительных мер были санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Как позднее писало Bloomberg, попавшие под санкции российские нефтяные танкеры месяцами простаивают в портах. Всего под санкции с октября 2023 года попали 53 российских танкера. 41 из них относится к классу танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов.