Bloomberg обнаружило второй «теневой» танкер в доках Арктик СПГ 2

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Среди ограничительных мер были санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Как позднее писало Bloomberg, попавшие под санкции российские нефтяные танкеры месяцами простаивают в портах. Всего под санкции с октября 2023 года попали 53 российских танкера. 41 из них относится к классу танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов.