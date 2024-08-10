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Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал 100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Арест наложен на квартиру, принадлежащую дочери Кузнецова. Согласно документу, общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, квартира расположена на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости, как следует из открытых источников, на сегодняшний день составляет порядка 50 миллионов рублей.

В минувший четверг Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 12 октября.

По версии следствия, в 2021—2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.

Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.