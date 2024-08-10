Пределы роста цен из-за опасений за украинский транзит газа оценили

«Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен… Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров», — обозначил пределы специалист. Рекордных уровней позапрошлого года цены не достигнут, поскольку поставки через Украину сейчас «не столь большие», указал он. Как отмечалось ранее, в 2023 году на них пришлось пять процентов от общего потребления в ЕС.
Газ направляется «Газпромом» только через станцию «Суджа» в Курской области (в регионе на фоне атаки ВСУ введен режим контртеррористической операции), поскольку Украина регулярно отклоняет предложения о поставках через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», ссылаясь на якобы имеющий место форс-мажор. В субботу российская компания второй день подряд увеличила прокачку газа через «Суджу» — с 38,5 до 39,6 миллиона кубометров.
В ходе торгов накануне биржевая стоимость тысячи кубометров газа в Европе обновила максимум с начала декабря 2023 года и превысила отметку в 460 долларов.