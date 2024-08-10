В какой ситуации можно рассчитывать на помощь государства

Согласно ст. 7 Конституции нашей страны, Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это значит, что в трудной жизненной ситуации государство помогает человеку такую ситуацию преодолеть. Об этом рассказал управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.
Понятие тяжелой жизненной ситуации отражено в ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Список жизненных обстоятельств, когда можно добиваться помощи, указан в ст. 15 ФЗ № 422.
В частности, это 8 пунктов:
- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- отсутствие работы и средств к существованию;
- наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Чтобы получить от государства поддержку, необходимо обратиться в МФЦ либо написать в свободной форме обращение в администрацию вашего города.
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Елена Рогачева