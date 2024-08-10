Канада ввела санкции в отношении сына Лукашенко

Ограничительные меры были введены на четвертую годовщину проведения президентских выборов в Белоруссии, которые канадские власти считают «сфальсифицированными». «Канада вводит санкции в отношении десяти физических лиц и шести предприятий», — говорится в сообщении, в прикрепленном к нему списке значится Николай Лукашенко.
Кроме 19-летнего сына белорусского лидера в санкционные списки были добавлены судьи белорусских судов, а также Андрей Федин — заместитель министра обороны Белоруссии по вооружению и Олег Мищенко — первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии. Помимо этого, в санкционные списки попали шесть белорусских предприятий. По утверждению канадских властей, указанные граждане якобы причастны к «продолжающимся и систематическим нарушениям прав человека».
Среди предприятий, включенных в санкционные списки, числятся ОАО «Конструкторское бюро “Дисплей”, Минский научно-исследовательский приборостроительный институт (ОАО “МНИПИ”), Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (ОАО “НИИЭВМ”), ОАО “Планар”, ОАО “Гомсельмаш”, Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова.
Последние президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,1% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов и покинула республику. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые были подавлены.