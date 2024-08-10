Канада ввела санкции в отношении сына Лукашенко

Кроме 19-летнего сына белорусского лидера в санкционные списки были добавлены судьи белорусских судов, а также Андрей Федин — заместитель министра обороны Белоруссии по вооружению и Олег Мищенко — первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии. Помимо этого, в санкционные списки попали шесть белорусских предприятий. По утверждению канадских властей, указанные граждане якобы причастны к «продолжающимся и систематическим нарушениям прав человека».