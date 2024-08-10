Исследование показало разницу среднего чека на детские развлечения зимой и летом

«Самые высокие средние чеки на одежду и обувь для детей в текущем году были отмечены в разгар летних каникул (1 457 ₽). На втором месте — весна (1 315 ₽), на третьем — зима (1 293 ₽). Самый высокий средний чек на развлечения был отмечен зимой (2 739 ₽), что вполне объяснимо разгаром сезона новогодних представлений и праздничных “елок”, — говорится в сообщении.
Бесспорным лидером по числу платежей за развлечения для детей оказалось лето. Общее число таких операций в разгар каникул и сезон активной работы летних парков развлечений и аквапарков — на 71% выше, чем весной и на аналогичный 71% выше, чем зимой. Весной средний чек в этой категории составил 2 259 ₽, летом — 1 102 ₽
Однако летом, согласно исследованию, были отмечены самые высокие средние чеки на детские товары и игрушки в этом году. Летом средний чек покупки детских товаров — 1 102 ₽, зимой — 1 081 ₽, весной — 1 015 ₽ Причем, как выяснилось, покупают их чаще всего весной. Общее количество таких платежей в этот сезон оказалось на 11% больше, чем летом и на 9% больше, чем зимой.