Исследование показало разницу среднего чека на детские развлечения зимой и летом

Однако летом, согласно исследованию, были отмечены самые высокие средние чеки на детские товары и игрушки в этом году. Летом средний чек покупки детских товаров — 1 102 ₽, зимой — 1 081 ₽, весной — 1 015 ₽ Причем, как выяснилось, покупают их чаще всего весной. Общее количество таких платежей в этот сезон оказалось на 11% больше, чем летом и на 9% больше, чем зимой.