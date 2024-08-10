Эксперт раскрыл, какие выплаты положены за долгий брак

А вот московские и подмосковные супружеские пары получают денежное вознаграждение на «золотой» юбилей — 50-летие брака, затем каждые пять лет — 55, 60, 65 и 70. В столице за 50 лет выплачивают 21 120 ₽, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей.