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Эксперт раскрыл, какие выплаты положены за долгий брак

Согласно действующему правовому регулированию, выплаты за долгий брак предусмотрены в 19 регионах России, рассказал Управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.

Источник: Reuters

Еще в 11 регионах юбилярам вручают различные памятные призы либо организуют соответствующие мероприятия: например, в Краснодарском крае — это торжественное чаепитие.

Все указанные поощрения, по словам юриста, являются результатом местного законотворчества. На федеральном уровне единой программы с целевым бюджетом на такие выплаты нет.

Чтобы получить «подарок», нужно пойти в МФЦ и уточнить, есть ли вообще в вашем регионе такой механизм. Например, в Якутии и в Воронеже вместо выплаты администрация города вручает памятные награды.

А вот московские и подмосковные супружеские пары получают денежное вознаграждение на «золотой» юбилей — 50-летие брака, затем каждые пять лет — 55, 60, 65 и 70. В столице за 50 лет выплачивают 21 120 ₽, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей.

Вступление в силу нового закона на федеральном уровне — это один из вариантов обеспечения выполнения регионами такой доброй традиции, полагает юрист.

В январе 2024 года законопроект поступил в Государственную Думу, прошел первое чтение, но 30 июля был отклонён и до второго чтения не добрался.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».