Эксперт раскрыл, какие выплаты положены за долгий брак

Еще в 11 регионах юбилярам вручают различные памятные призы либо организуют соответствующие мероприятия: например, в Краснодарском крае — это торжественное чаепитие.
Все указанные поощрения, по словам юриста, являются результатом местного законотворчества. На федеральном уровне единой программы с целевым бюджетом на такие выплаты нет.
Чтобы получить «подарок», нужно пойти в МФЦ и уточнить, есть ли вообще в вашем регионе такой механизм. Например, в Якутии и в Воронеже вместо выплаты администрация города вручает памятные награды.
А вот московские и подмосковные супружеские пары получают денежное вознаграждение на «золотой» юбилей — 50-летие брака, затем каждые пять лет — 55, 60, 65 и 70. В столице за 50 лет выплачивают 21 120 ₽, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей.
Вступление в силу нового закона на федеральном уровне — это один из вариантов обеспечения выполнения регионами такой доброй традиции, полагает юрист.
В январе 2024 года законопроект поступил в Государственную Думу, прошел первое чтение, но 30 июля был отклонён и до второго чтения не добрался.
Елена Рогачева
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