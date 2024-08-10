Экономист объяснил ослабление рубля

Днем 9 августа курс американской валюты на межбанковском рынке преодолел отметку 88 рублей, курс китайской валюты на биржевом рынке находился около 11,87 рублей.
«Более заметному ослаблению рубля препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала», — отметил экономист.
Согласно прогнозам УК «Первая», на предстоящей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 87,5−88,5 рубля, курс юаня — 11,7−12,1 рубля.
Накануне Центральный банк РФ установил курсы валют на
До этого сообщалось, что Казахстан стал центром обмена российского рубля, евро и юаня.