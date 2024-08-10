5 признаков возможной рецессии в экономике США

Есть несколько признаков, которые могут указывать на возможную рецессию в экономике США в 2024—2025 годах На какие из них стоит обратить внимание, рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
- Экономический рост внезапно замедляется или становится отрицательным
На данный момент экономический рост США оценивается в районе 6−7% в годовом выражении. Это, по словам экономиста, означает, что экономика страны находится в процессе восстановления после пандемии COVID-19, и показывает сравнительно высокие темпы роста. Однако экономические показатели могут изменяться в зависимости от различных факторов.
- Рост уровня безработицы
На данный момент уровень безработицы в США составляет около 3.9%. Однако данные об уровне безработицы могут изменяться в зависимости от источника информации и времени.
- Снижение потребительского спроса
«Если потребители начинают сокращать свои расходы из-за неопределенности на рынке или ухудшения финансовой ситуации, это может быть признаком рецессии», — отмечает Колядов.
- Уменьшение объемов производства и инвестиций компаний
Этот фактор может свидетельствовать о падении экономической активности.
Кризисы на финансовых рынках, падение цен акций, увеличение долговой нагрузки и другие факторы также могут быть признаками предстоящей рецессии.
Но, как подчеркивает Колядов, ни один из этих признаков сам по себе не является достаточным для точного прогнозирования рецессии.
По его словам, решения и действия государства, центральных банков, компаний и потребителей также могут повлиять на ход событий.
Эксперт советует следить за экономическими показателями, исследованиями и прогнозами экономистов для более точной картины.
По информации, ФРС США рассматривает вариант провести незапланированное заседание на текущей неделе и снизить ключевую процентную ставку на 25 б.п. Участники рынка поддержат, по мнению экономиста, эту идею, так как все понимают, что необходимо облегчить нагрузку, что, соответственно, доказывает размышления о возросших опасениях по поводу экономики США, которая дает намеки на ослабления.
Например, уровень безработицы в июле достиг максимума с октября 2021 года и составил 4,3%, а индекс деловой активности в производственном секторе упал до минимума с ноября.
Одни эксперты говорят о рецессии в США в следующем году, которая может дойти до 25%, но считают, что риски достаточно ограничены. Другие оценивают общее состояние американской экономики как стабильное, без серьезных финансовых дисбалансов.
Если анализировать спрос на защитные активы, включая золото и американские гособлигации, который можно обозначить как повышенный — это вызывает некоторые опасения. На данный момент рынки отражают увеличенный интерес к безрисковым инвестициям.
Как предполагает эксперт, ФРС снизит ставку в сентябре. В случае сохранения слабой динамики рынка труда снижение ставки на 50 базисных пунктов станет более вероятным.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева