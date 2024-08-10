5 признаков возможной рецессии в экономике США

По информации, ФРС США рассматривает вариант провести незапланированное заседание на текущей неделе и снизить ключевую процентную ставку на 25 б.п. Участники рынка поддержат, по мнению экономиста, эту идею, так как все понимают, что необходимо облегчить нагрузку, что, соответственно, доказывает размышления о возросших опасениях по поводу экономики США, которая дает намеки на ослабления.