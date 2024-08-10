Для ЖКХ предложено зарезервировать 50% инфраструктурных бюджетных кредитов

Очевидно, что повышение доли ЖКХ при распределении кредитов скажется на финансировании другой инфраструктуры. Впрочем, по мнению Ильи Пономарева, предложенные корректировки вряд ли негативно скажутся на транспортном строительстве — там уже действуют «базовые отработанные механизмы». Экономика же ЖКХ в силу тарифных ограничений и затянувшегося недофинансирования, говорит он, «не имеет устойчивого источника инвестиций». Согласна с этим и Татьяна Полиди. Она полагает, что «неправильно говорить об ущербе другим видами инфраструктуры. В условиях бюджетных ограничений всегда приходится определять приоритеты», а состояние дел в ЖКХ одно из самых сложных. «При таком объеме накопившихся проблем и этих средств немного», — добавляет она.