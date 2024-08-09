Выручка TSMC в июле выросла на 45%

Второй квартал компания завершила с ростом выручки на 40% и чистой прибыли — на 36%. В последние недели акции TSMC упали на 10% — это было связано с общим падением акций технологических компаний и производителей чипов. Причиной стало беспокойство инвесторов по поводу того, смогут ли огромные инвестиции в ИИ перейти в соответствующий рост доходов корпораций. Сегодня, 9 августа, акции компании выросли на 4,2%.