Выручка TSMC в июле выросла на 45%

В июле выручка тайваньского производителя чипов TSMC составила $257 млрд тайваньских долларов ($7,9 млрд), показав рост на 45%. Это произошло благодаря высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Как пишет Bloomberg, аналитики прогнозируют, что выручка TSMC в третьем квартале в целом вырастет на 37%, а результаты июля указывают на то, что итог может превзойти эти ожидания.
TSMC является крупнейшим в мире производителем чипов и полупроводников, поэтому результаты компании аналитики и инвесторы рассматривают как индикатор спроса на чипы для ИИ. Помимо ИИ-чипов компания производит также комплектующие к ним по заказу лидеров рынка — Nvidia и Advanced Micro Devices. Кроме того, TSMC — единственный поставщик процессоров для iPhone, поэтому позитивная отчетность рассматривается и как признак восстановления рынка мобильных устройств.
Второй квартал компания завершила с ростом выручки на 40% и чистой прибыли — на 36%. В последние недели акции TSMC упали на 10% — это было связано с общим падением акций технологических компаний и производителей чипов. Причиной стало беспокойство инвесторов по поводу того, смогут ли огромные инвестиции в ИИ перейти в соответствующий рост доходов корпораций. Сегодня, 9 августа, акции компании выросли на 4,2%.