Внебиржевые операции с евро в Казахстане выросли почти в 100 раз

Эксперты объясняют феномен санкциями, которые были введены в отношении валютных торгов на Московской бирже.
Общий объём покупок евро в июле составил 1,7 миллиарда, что в 98 раз больше, чем в июне, когда было куплено всего 17,5 миллиона евро. Продажи также выросли: в июне было продано 16,3 миллиона евро, а в июле — почти 1,7 миллиарда. На операции с евро пришлось 99% от общего объёма операций (покупки и продажи).
Аналогичный стремительный рост наблюдался и в операциях с китайской валютой — юанем. В июне общий объём покупок составил 131,5 миллиона юаней, а в июле — 3,9 миллиарда юаней. Такая же динамика была и в продажах: 119,6 миллиона юаней в июне против 3,88 миллиарда юаней в июле. Большинство этих операций также провели банки-нерезиденты.
Объём операций в долларах, напротив, немного сократился. В июне общий объём покупок на внебирже составил 10 миллиардов долларов, а продаж — 9,5 миллиарда. В июле показатели снизились до 9,96 миллиарда и 9 миллиардов соответственно.
Рост оборотов по торгам валютой в Казахстане может быть связан с переходом туда части конверсионных операций российского бизнеса после остановки торгов долларом и евро на Московской бирже. Эксперты, опрошенные РБК, не исключают такой возможности. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отмечает, что резкий рост валютных операций на внебирже Казахстана — это скорее новая реальность, чем единоразовый всплеск объемов.
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Виктория Воропаева.