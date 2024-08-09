Внебиржевые операции с евро в Казахстане выросли почти в 100 раз

Общий объём покупок евро в июле составил 1,7 миллиарда, что в 98 раз больше, чем в июне, когда было куплено всего 17,5 миллиона евро. Продажи также выросли: в июне было продано 16,3 миллиона евро, а в июле — почти 1,7 миллиарда. На операции с евро пришлось 99% от общего объёма операций (покупки и продажи).