В УК «Первая» объяснили причины снижения российского рынка акций

Снижение российского рынка акций в июле было связано с ужесточением монетарной политики Банком России. Таким мнением поделились аналитики УК «Первая».
Отмечается, что в июле индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов, что стало новым годовым минимумом на отметке 2879,23 пунктов. Таким образом июль стал акций третьим подряд месяцем распродаж для российского рынка.
Также специалисты УК «Первая» связывают снижение рынка акций со снижением нефтяных котировок и относительно крепким рублем.
«Ожидание повышения ключевой ставки и рост доходностей облигаций привели к тому, что доходность десятилетних ОФЗ оказалась выше, чем среднегодовой темп роста индекса полной доходности (MCFTR) за последние десять лет. Это вызвало снижение интереса к акциям», — говорится в сообщении.
В свою очередь, на долговом рынке в июле также продолжились распродажи. Июль стал шестым месяцем подряд, когда индекс RGBI закрывался в минусе. Облигации снижались в цене на фоне ожидания инвесторами повышения ключевой процентной ставки.
При этом в компании уточнили, что в июле сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds по привлечению средств и доходности. В УК «Первая» отмечают, что в связи с тем, что рынок акций находится на минимальных уровнях с начала года, инвесторы спешат воспользоваться возможностью купить паи с дисконтом.