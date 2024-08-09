В УК «Первая» объяснили причины снижения российского рынка акций

При этом в компании уточнили, что в июле сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds по привлечению средств и доходности. В УК «Первая» отмечают, что в связи с тем, что рынок акций находится на минимальных уровнях с начала года, инвесторы спешат воспользоваться возможностью купить паи с дисконтом.