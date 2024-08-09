В РЖД сообщили о рекордном спросе на билеты на юг и обратно

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин ранее советовал заранее думать о том, как туристы будут возвращаться домой и использовать разные виды транспорта для этого. Он также рекомендовал выбирать места отдыха, откуда будет проще возвращаться. При этом он признаёт существование логистических проблем и надеется, что могут быть запущены дополнительные поезда. Однако уточняет, что август — наиболее загруженный месяц.