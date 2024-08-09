В РЖД сообщили о рекордном спросе на билеты на юг и обратно

В этом году Черноморское побережье стало объектом пристального внимания всей страны. Пляжи таких курортных городов, как Сочи, Анапа и Геленджик, буквально наводнены отдыхающими. Основная масса туристов прибыла железнодорожным транспортом. Согласно данным, в первые семь дней августа на курорты Краснодарского края было доставлено 600 тысяч пассажиров, а за весь летний сезон более трех миллионов путешественников пересекли железные дороги региона. Об этом сообщает «КП-Краснодар».
Представители РЖД рассказали, что в этом году число поездов, курсирующих на южные курорты России, установило рекорд — 164 пары составов с максимально возможным количеством вагонов. Эти составы за лето осуществят более 36 тысяч рейсов.
Однако ближе к концу лета возникли проблемы у тех, кто приобрел билеты только в одну сторону. Например, туристы из Анапы не смогли вернуться в Москву из-за отсутствия билетов на поезда до середины сентября.
Одна из российских туристок упомянула, что на платформах-агрегаторах советуют подписываться на рассылку и ожидать предложений. В одном случае ей предложили билет за 73,5 тысячи рублей до Москвы с пересадкой в Ростове.
На официальном сайте РЖД в августе свободных билетов уже нет, и ситуация по-прежнему будет сложной и в сентябре.
В РЖД подчеркнули, что из-за высокого спроса рекомендуется планировать свои поездки заранее и приобретать билеты сразу после открытия продаж. Если нет прямых билетов, можно рассмотреть варианты с пересадками, в том числе внутри поезда.
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин ранее советовал заранее думать о том, как туристы будут возвращаться домой и использовать разные виды транспорта для этого. Он также рекомендовал выбирать места отдыха, откуда будет проще возвращаться. При этом он признаёт существование логистических проблем и надеется, что могут быть запущены дополнительные поезда. Однако уточняет, что август — наиболее загруженный месяц.