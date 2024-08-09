В России резко подорожал прокат самокатов и велосипедов

До этого риелтор предсказал подорожание аренды квартир в Москве осенью. Ожидается, что цены на съемное жилье в столице вырастут на 10−20% от текущих. Драйвером роста выступают высокие ипотечные ставки: все меньше россиян могут позволить себе покупку квартиры и вынуждены арендовать жилье.