В России могут поднять пошлины на «недружественное» пиво в 15 раз

В случае одобрения предложения, до конца 2024 года пошлины могут увеличиться с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а к 2025 году — до 1,5 евро за литр. Соответствующее предложение, как следует из письма, оказавшегося в распоряжении «Коммерсанта», выдвинул холдинг «Объединенные пивоварни». Холдинг производит пиво под такими брендами как «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота».