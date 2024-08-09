В России могут поднять пошлины на «недружественное» пиво в 15 раз

Минфин РФ спросил у российских производителей пива о том, что они думают о повышении ввозных пошлин на пиво из недружественных стран.
В случае одобрения предложения, до конца 2024 года пошлины могут увеличиться с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а к 2025 году — до 1,5 евро за литр. Соответствующее предложение, как следует из письма, оказавшегося в распоряжении «Коммерсанта», выдвинул холдинг «Объединенные пивоварни». Холдинг производит пиво под такими брендами как «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота».
Речь идет о мерах, направленных на защиту внутреннего рынка пива, так как активный импорт товаров может негативно сказаться на отрасли, что в свою очередь может снизить объемы внутреннего производства и налоговые поступления. Инициатива полностью поддержана Ассоциацией производителей пива, солода и напитков, сообщают представители компании.
Предполагаемое повышение пошлин также коснется ресторанного рынка. Основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипорук отметил, что цена на пинту пива Guinness, уже стоящая 900 рублей, может превысить 1 тысячу рублей после введения новых пошлин. По его мнению, рестораторы, хотя и будут продолжать заказывать импортное пиво, сократят его объемы, так как посетители заведений вряд ли откажутся от своих любимых напитков.
Не все компании на рынке поддерживают эту меру, опасаясь возможного повышения цен на популярные зарубежные сорта. Поставщики из Германии и Чехии, откуда в основном импортируется пиво, могут ответить мерами по ограничению поставок хмеля, что значительно ухудшит положение российских пивоваров.
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Виктория Воропаева