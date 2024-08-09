Торги на Нью-Йоркской бирже открылись снижением ключевых индексов

В начале недели резкое падение котировок произошло и на Нью-Йоркской фондовой бирже. В понедельник индекс S&P 500 снизился на 3% за одну торговую сессию, что стало худшим показателем с сентября 2022 года, индустриальный индекс Dow Jones потерял за день более 1 000 пунктов, а котировки электронной биржи Nasdaq снизились почти на 3,5%.