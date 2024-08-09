Торги на Нью-Йоркской бирже открылись снижением ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись снижением основных котировок. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones — основной показатель деловой активности в США — снизился на 168,62 пункта (0,43%) до отметки 39 277,87 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 8,17 пункта (0,15%) и составил 5 311,14 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq уменьшился на 22,73 пункта (0,14%) и достиг отметки 16 637,29 пункта.
Как отмечает газета The Wall Street Journal, сочетание замедления роста мировой экономики, политической неопределенности в США, напряженности на Ближнем Востоке и шумихи вокруг технологий искусственного интеллекта может привнести на рынки еще больше нестабильности.
В начале недели резкое падение котировок произошло и на Нью-Йоркской фондовой бирже. В понедельник индекс S&P 500 снизился на 3% за одну торговую сессию, что стало худшим показателем с сентября 2022 года, индустриальный индекс Dow Jones потерял за день более 1 000 пунктов, а котировки электронной биржи Nasdaq снизились почти на 3,5%.