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Стоимость биткойна поднялась выше $60 тыс

Стоимость биткойна в ходе торгов выросла до $61,004 тыс., прибавив 6,34%, свидетельствуют данные площадки Binance на 11:50 мск. В ночь на 9 августа стоимость криптовалюты достигала $62 тыс. За последние сутки курс биткойна вырос более $3,5 тыс. (+6,5%), что стало одним из самых высоких процентных приростов за последнее время. Криптовалюта Ethereum за минувшие сутки прибавила в процентном отношении около 10%. По состоянию на 11:50 мск Ethereum торгуется на уровне $2,671.

Источник: Reuters

В понедельник, 5 августа, стоимость биткойна упала ниже $50 тыс. Криптовалюта подешевела на 18%, что стало максимальным суточным падением с 2021 года. Как писал Blooomberg, снижение происходит на фоне усиления глобальной распродажи акций, которая отражает опасения относительно экономических перспектив США. Кроме того, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке возросла, что усиливает осторожность инвесторов. К 6 августа падение криптовалюты слегка замедлилось. Тогда биткойн вырос 2,5%, до $55 765.

5 августа в ходе торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона произошел обвал фондовых индексов. Причиной стала глобальная распродажа акций, начавшаяся после решения ЦБ Японии повысить ключевую ставку с 0−0,1% до 0,25%. Ведущие европейские индексы снижались в пределах 2%.