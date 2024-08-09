Стоимость биткойна поднялась выше $60 тыс

Стоимость биткойна в ходе торгов выросла до $61,004 тыс., прибавив 6,34%, свидетельствуют данные площадки Binance на 11:50 мск. В ночь на 9 августа стоимость криптовалюты достигала $62 тыс. За последние сутки курс биткойна вырос более $3,5 тыс. (+6,5%), что стало одним из самых высоких процентных приростов за последнее время. Криптовалюта Ethereum за минувшие сутки прибавила в процентном отношении около 10%. По состоянию на 11:50 мск Ethereum торгуется на уровне $2,671.