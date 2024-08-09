Стало известно, сколько тратит рабочий «АвтоВАЗа» на обед

Как заявил вице-президент по персоналу и социальной политике компании Дмитрий Михаленко, средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и пр.) в первом полугодии 2024 года превысила 93 тысячи рублей, что выводит «АвтоВАЗ» в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.