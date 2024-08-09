Сбербанк вдвое сократил выдачу ипотеки

До этого сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину проработать неипотечные инструменты с целью улучшить жилищные условия для молодых семей и семей с детьми. Министерства должны предоставить доклады о проведенной работе до 1 сентября текущего года, уточнили в кабмине. С 8 августа многодетные семьи могут подать заявление на выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотеки.