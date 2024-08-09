Российский рынок завершает неделю у годовых минимумов

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, будет пытаться устоять выше годовых минимумов, но в целом все еще не обладает силой для возвращения к уверенному повышению. После закрытия основных торгов инвесторов могут ждать очередные тревожные экономические данные в виде ускорения потребительской инфляции в РФ в июле до 9,1% г/г и 1,1% м/м, предвещающие длительное сохранение жестких монетарных условий в стране. На этом фоне даже сильная отчетность Сбербанка отходит на второй план: эмитент в пятницу сообщил о продолжении роста чистой прибыли по РСБУ, которая в июле составила 141,2 млрд руб против 130,4 млрд руб годом ранее. Распадская при этом представила ожидаемо слабые финансовые результаты и отчиталась о чистом убытке за 1-е полугодие по МСФО в размере 99 млн долл против прибыли 314 млн долл годом ранее.