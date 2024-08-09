Российский рынок завершает неделю у годовых минимумов

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,8% и 1,5% соответственно, ускорив снижение во второй половине сессии. Индикаторы находятся недалеко от годовых минимумов 2803 пункта и 1031 пункт соответственно, которые могут обновить в ближайшие сессии из-за отсутствия масштабных драйверов для повышения. Неделя в целом для российского рынка также завершается на негативной ноте.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,85 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 86,56 ₽ и 94,13 ₽ соответственно, отразив сдержанное повышение доллара и евро по сравнению со значениями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, будет пытаться устоять выше годовых минимумов, но в целом все еще не обладает силой для возвращения к уверенному повышению. После закрытия основных торгов инвесторов могут ждать очередные тревожные экономические данные в виде ускорения потребительской инфляции в РФ в июле до 9,1% г/г и 1,1% м/м, предвещающие длительное сохранение жестких монетарных условий в стране. На этом фоне даже сильная отчетность Сбербанка отходит на второй план: эмитент в пятницу сообщил о продолжении роста чистой прибыли по РСБУ, которая в июле составила 141,2 млрд руб против 130,4 млрд руб годом ранее. Распадская при этом представила ожидаемо слабые финансовые результаты и отчиталась о чистом убытке за 1-е полугодие по МСФО в размере 99 млн долл против прибыли 314 млн долл годом ранее.
События дня:
- индекс потребительских цен России за июль (19.00 мск)
- ВВП России за 2-й кв 2024 г (19.00 мск)
- расписки HeadHunter последней день торгуются на Мосбирже в режиме Т+1 перед реорганизацией