Российский рынок акций и облигаций, отчетность VK: дайджест

Триггером для снижения котировок стала отчетность за первое полугодие. По его итогам выручка выросла на 22,6% год к году, до ₽70,2 млрд, а чистый убыток достиг ₽4,6 млрд против ₽11,4 млрд годом ранее. Убыток на уровне скорректированной EBITDA составил ₽691 млн, в то время как годом ранее группа получила положительную скорректированную EBITDA в ₽3,89 млрд. Рентабельность по этому показателю в первой половине 2024 года была отрицательной на уровне −1%.