Российский рынок акций и облигаций, отчетность VK: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Российский рынок в четверг, 8 августа, продолжил снижение. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 0,78%, до 2852,51 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на уровне 2841,05 пункта.
По итогам торгов самое большое падение в составе индекса Мосбиржи показали обыкновенные акции VK (-3,27%), «Мечела» (-2,53%), МКБ (-2,44%), АФК «Система» (-2,31%) и «Самолета» (-2,18%). В числе лидеров роста были депозитарные расписки Globaltrans (+1,49%), акции «НОВАТЭК» (+0,59%), «Полюс» (+0,34%), Мосбиржи (+0,29%) и «Юнипро» (+0,06%).
В обстановке сложного геополитического фона и локальной неопределенности перед выходными участники рынка закономерно воздерживаются от активных действий, считают эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он ожидает, что на следующей неделе рынок вновь будет волатильным.
По мнению директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, консолидация российского рынка продлится до заседания ЦБ 26 июля, по результатам которого можно будет говорить о дальнейший траектории движения Индекса Мосбиржи. «В ближайшее время на рынок поступят дивиденды от Сбербанка, что может поддержать индекс Мосбиржи в краткосрочной перспективе», — добавил эксперт.
Но аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова предупредила, что 9 августа после закрытия основной торговой сессии могут выйти «очередные тревожные данные», указывающие на ускорение потребительской инфляции в июле и, как следствие, перспективы еще большего ужесточения денежно-кредитной политики в стране.
Акции VK
По итогам торгов акции VK упали на 3,27%, до ₽438, показав худший результат в составе индекса Мосбиржи.
Триггером для снижения котировок стала отчетность за первое полугодие. По его итогам выручка выросла на 22,6% год к году, до ₽70,2 млрд, а чистый убыток достиг ₽4,6 млрд против ₽11,4 млрд годом ранее. Убыток на уровне скорректированной EBITDA составил ₽691 млн, в то время как годом ранее группа получила положительную скорректированную EBITDA в ₽3,89 млрд. Рентабельность по этому показателю в первой половине 2024 года была отрицательной на уровне −1%.
«Хотя убыток оказался меньше нашего прогноза и консенсуса, мы пока не видим перспектив существенного повышения рентабельности в ближайшее время», — отметили аналитики канала «Мои Инвестиции».
Они сохраняют осторожный взгляд на акции VK. На их взгляд, сочетание умеренных темпов роста, низкой рентабельности и высокой долговой нагрузки, а также отсутствие четкой стратегии компании в отношении миноритарных акционеров будут сдерживать рост котировок.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер указал, что сценарий краткосрочного роста котировок к ₽480 теперь не реализуется, вместо этого акции могут пойти вниз, уровень поддержки находится чуть выше ₽430. Брокер установил фундаментальный таргет для акций на уровне ₽540, однако аналитики по-прежнему сохраняют негативный взгляд на бумаги.
Рынок облигаций
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) по итогам торгов прибавил 1,38% и достиг 107,1 пункта. Бенчмарк рос третий подряд, за это время прирост составил 2,26%.
«Доходности длинных бумаг опустились к 14,6−15,4%. Это уровни начала июня», — обратил внимание инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что рынок облигаций показал самой большой дневной рост с мая 2022 года. Зельцер объяснил, что позитивным фактором для рынка стали ожидания, что ставка достигла своего пика на уровне 18%.
«Для этого есть весомый фундаментальный аргумент — инфляция замедляется 5 недель подряд», — указал Зельцер.
Однако Игорь Галактионов из «Альфа-Инвестиций» считает, что рост цен на облигации сейчас выглядит преждевременным, а инфляционные риски еще высоки.
Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» также думают, что пока рано говорить о том, что инфляция перешла к устойчивому замедлению и именно сейчас рынок облигаций проходит низшую точку. Эксперты отметили, что любая негативная новость может изменить вектор движения котировок ОФЗ.
Одно из значимых событий для долгового рынка в пятницу, 9 августа, — это публикация данных по потребительской инфляции за июль.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,4, продать — по ₽80,2;
Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,99, продать — по ₽86,3.
Самые дешевые евро:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,38, продать — по ₽93,98;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,75, продать — по ₽94,2.
Самые дешевые юани:
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,45;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,3.
Последний день покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 августа.
Welltower. Дивиденды на каждую акцию — $0,67. Дата выплаты — 21 августа. Доходность — 0,6%.
Alcoa. Дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 29 августа. Доходность — 0,3%.
Apple. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,1%.
ConocoPhillips. Дивиденды на каждую акцию — $0,78. Дата выплаты — 3 сентября. Доходность — 0,7%.
Корпоративные события.
Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за июль и семь месяцев 2024 года.
«Распадская»: операционные и финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года.
Другие важные события.
Последний торговый день в стакане Т+1 расписками HeadHunter.
Акции «Группы Астра» будут переведены в первый уровень листинга на Мосбирже.
Россия: предварительные данные по ВВП во втором квартале — 19:00 мск.
Россия: индекс потребительских цен в июле — 19:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен в июле — 09:00 мск.
США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes. — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2852,51 (-0,78%).
Индекс РТС: 1038,1 (-1,48%).
S&P 500: 5319,31 (+2,3%).
Dow Jones Industrial Average: 39 446,49 (+1,76%).
NASDAQ Composite: 16 660,02 (+2,87%).