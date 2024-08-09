Россияне стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте через эквайринг Сбера

С начала года число поездок в общественном транспорте, которые россияне ежемесячно оплачивают с помощью эквайринга Сбера, выросло с 230 млн до 280 млн. Об этом на форуме «Цифровая эволюция» рассказал директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.