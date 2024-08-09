Россия усилила сокращение добычи нефти в июле

«В июле добыча в России еще больше сократилась по сравнению с июнем, превысив целевые показатели на 67 тыс. баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить», — сообщили в Минэнерго.