Пять бывших топ-менеджеров ПФР получили от 11 до 13 лет колонии

Пятеро экс-руководителей департаментов Пенсионного фонда России были осуждены Пресненским судом Москвы к длительным срокам в колонии строгого режима.
Как сообщает Интерфакс, в уголовном деле о взятке фигурировани Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян и Константин Янкина.
Никитин осужден на 13 лет лишения свободы. Энфиаджян, Руднев и Турчака — к 12 годам колонии, Янкин — к 11 годам.
Всем фигурантам также назначен штраф в размере взятки, на сумму свыше 190 миллионов рублей.
Еще один фигурант дела — предприниматель Дмитрий Радченко — приговорен за дачу взятки к шести годам колонии со штрафом в 10 млн рублей.
В столичной прокуратуре рассказали, что «Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин в период с 2016 года по 2019 год получили от владельцев компаний “Техносерв” и “РедСис”, а также от Радченко» и других подчиненных ему работников свыше 190 млн рублей.
«Вознаграждение передавалось за обеспечение заключения Пенсионным фондом государственных контрактов с указанными коммерческими организациями», — сообщил суд.
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