Пять бывших топ-менеджеров ПФР получили от 11 до 13 лет колонии

В столичной прокуратуре рассказали, что «Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин в период с 2016 года по 2019 год получили от владельцев компаний “Техносерв” и “РедСис”, а также от Радченко» и других подчиненных ему работников свыше 190 млн рублей.