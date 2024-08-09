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Пять бывших топ-менеджеров ПФР получили от 11 до 13 лет колонии

Они были признаны виновными по уголовному делу о взятке.

Источник: РИА "Новости"

Пятеро экс-руководителей департаментов Пенсионного фонда России были осуждены Пресненским судом Москвы к длительным срокам в колонии строгого режима.

Как сообщает Интерфакс, в уголовном деле о взятке фигурировани Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян и Константин Янкина.

Никитин осужден на 13 лет лишения свободы. Энфиаджян, Руднев и Турчака — к 12 годам колонии, Янкин — к 11 годам.

Всем фигурантам также назначен штраф в размере взятки, на сумму свыше 190 миллионов рублей.

Еще один фигурант дела — предприниматель Дмитрий Радченко — приговорен за дачу взятки к шести годам колонии со штрафом в 10 млн рублей.

В столичной прокуратуре рассказали, что «Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин в период с 2016 года по 2019 год получили от владельцев компаний “Техносерв” и “РедСис”, а также от Радченко» и других подчиненных ему работников свыше 190 млн рублей.

«Вознаграждение передавалось за обеспечение заключения Пенсионным фондом государственных контрактов с указанными коммерческими организациями», — сообщил суд.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».