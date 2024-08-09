Путин подписал закон о защите единственного жилья при банкротстве

При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов. В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением.