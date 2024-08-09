Путин подписал закон о защите единственного жилья при банкротстве

Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, вносит необходимые поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Они обеспечивают правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой, при его личном банкротстве.
Закон предоставляет арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено. Несогласие финансового управляющего с заключением такого соглашения не является основанием для отказа в его утверждении судом.
При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов. В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением.
Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.