Обвал планетарного масштаба: как ретроградный Меркурий влиял на динамику рынка

Market Power является ярым противником ненаучных и недоказанных теорий, которыми некоторые личности, выдающие себя за экспертов, пытаются объяснить динамику фондового рынка. В своем подходе к анализу экономики и финансов Market Power руководствуется лишь проверенными и подтвержденными методиками. Однако это не мешает нам иногда надевать шапочку из фольги и веселиться, делая вот такие тексты. Никогда не руководствуйтесь астрологией, эзотерикой и прочей хиромантией при принятии решений, которые касаются финансов!