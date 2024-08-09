Обвал планетарного масштаба: как ретроградный Меркурий влиял на динамику рынка

Да, это явление из астрологии в очередной раз подкралось и порушило рынки. И вот это самое «в очередной раз» и не дает нам покоя. Market Power провел собственное исследование, чтобы понять, действительно ли падение индекса Мосбиржи в периоды Ретроградного Меркурия — закономерность, а не случайность.
Market Power является ярым противником ненаучных и недоказанных теорий, которыми некоторые личности, выдающие себя за экспертов, пытаются объяснить динамику фондового рынка. В своем подходе к анализу экономики и финансов Market Power руководствуется лишь проверенными и подтвержденными методиками. Однако это не мешает нам иногда надевать шапочку из фольги и веселиться, делая вот такие тексты. Никогда не руководствуйтесь астрологией, эзотерикой и прочей хиромантией при принятии решений, которые касаются финансов!
В 2015 году все три Ретроградных Меркурия длились в сумме 67 дней и один из периодов зацепил индекс Мосбиржи. Последнее негативное явление в том году длилось с 17 сентября по 9 октября.
Осенью того года спокойные инвесторы засыпали в предвкушении пятницы и скорых выходных, но с началом безобразий Меркурия, индекс IMOEX начал стремительно опускаться. 17 сентября значение его составляло 1729 пунктов, уже 24 сентября — 1621 пунктов. Пару дней IMOEX пытался выйти на рост, демонстрируя отскок «дохлой кошки», но уже 2 октября индекс достиг минимального значения с конца июля — 1612 пунктов.
К счастью, закончился ретроградный Меркурий 9 октября. И, неожиданно, индекс Мосбиржи идет наверх. Буквально за неделю — со 2 по 9 октября — как ни в чем не бывало индекс вернулся к 1728 пунктам.
В 2016 году самая маленькая и, очевидно, вредная планета Солнечной системы решила посягнуть на самое ценное для каждого россиянина — новогодние праздники.
Оправиться похмельный IMOEX смог когда Ретроградный Меркурий закончился — 26 января. В этот день индекс пришел в себя, вернулся к 1705 пунктам, и до конца 2016 года ниже этого значения не опускался.
В 2017 году Меркурий мешал индексу Мосбиржи целых два раза.
Очевидно, планета смекнула, что в новогодние праздники российские инвесторы крайне уязвимы, поэтому готовиться к козням нужно заранее. Началось явление Ретроградного Меркурия еще 19 декабря 2016 года, а закончилось 8 января 2017 года.
Мосбиржа открылась 3 января 2017 года на 2285 пунктах, а всего за шесть дней индекс упал до 2211.
Следующий цикл Ретроградного Меркурия в 2017 году проходил с 10 апреля по 3 мая. Индекс вообще шел на спад с начала года, поэтому 10 апреля находился на уровне 1971 пунктов, а с наступлением «тяжелого периода» выдал очередного «лося»: 19 апреля IMOEX зафиксировал одно из минимальных годовых значений — 1916 пунктов. Правда, к окончанию регрессивного цикла, уже 3 мая, отыгрался до 1993 пунктов.
В 2018 году Меркурий решил, что инвесторы уже готовы к его злодеяниям зимой, поэтому регрессировать начал лишь весной, с 23 марта по 15 апреля. Зато как!
23 марта IMOEX отметился на 2285 пунктах — ни много, ни мало для этого периода. К 6 апреля индекс немного поколебался — ничего парадоксального и чрезвычайно волатильного. Казалось, на рынках все спокойно.
Меркурий нанес внезапный и сокрушительный удар в пятницу, 6 апреля. Индекс замер на отметке 2281, а уже в понедельник, 9 апреля все полетело вниз и Мосбиржа закрылась на 2090 пунктах.
К концу Ретроградного Меркурия, 16 апреля индекс немного воспрял духом — 2143 пункта. Таким образом, Меркурий захватил 2 минимальных значения Мосбиржи за весь 2018 год.
Наше время
В 2019 году злобный Меркурий не смог или не захотел покуситься на заветный индекс, а может астрологи Мосбиржи смогли отбиться. В любом случае, IMOEX в тот год показал хороший рост, без падений.
А возможно, планета копила силы, чтобы столкнуть индекс в пропасть в 2020-м! Давайте дружно поправим шапочки из фольги и вообразим, что причиной волатильности того года стал парад планет, а не пандемия коронавируса.
17 февраля 2020 года индекс Мосбиржи был на отметке 3110 пунктов и через несколько дней начал свободное падение вниз: 21 февраля — 3106 пунктов, 2 марта — 2765 пунктов, 10 марта (окончания ретрограда) — 2498 пунктов.
Вредничать Меркурий может и перестал, но индекс продолжал катиться вниз уже по инерции, зафиксировав минимум 18 марта — 2112 пунктов. Вернуться к значениям 3000+ индекс смог только в августе 2020 года.
В 2021 году Мосбиржа очевидно выучила уроки и «наняла дополнительных астрологов и тарологов», поэтому 12 торговых месяцев прошли хорошо и российские индексы в основном показывали рост.
В 2022 году злобная маленькая планета тоже не смогла испортить жизнь индексу IMOEX — ее опередили. Ну, а дальше вы и сами знаете.
Ну, а 2023 год отметился таким мощным ростом индекса Мосбиржи, что Ретроградный Меркурий попросту поджал хвост и удалился, чтобы приготовить нам «черный понедельник» 5 августа 2024 года.
Выводы.
Как мы видим, периоды Ретроградного Меркурия далеко не всегда совпадают с отрицательной динамикой индекса Мосбиржи. А если вы, дочитав до этого места, допустили хотя бы одну мысль о том, что расположение планет в пространстве может влиять на фондовый рынок, срочно трижды прочтите следующую мантру: «Мозг человека всегда стремится находить закономерности даже там, где их нет, а пустоты из-за недостатка образованности и знаний зачастую заполняются эзотерическими псевдотеориями».
Помним важный логический принцип: «После — не значит вследствие». Периоды Ретроградного Меркурия в среднем занимают почти 18% времени каждого года, и очень вероятно, что в этот период фондовый рынок будет колебаться. Однако — это не связано!
Так что, повторим еще раз.
Меркурий не может влиять на индекс Мосбиржи!
Астрология — глупость и псевдонаука.
Этот текст — развлекательный материал с элементами сатиры.
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