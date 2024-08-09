Не вывозят: отток капитала из РФ снизился до $18 млрд за квартал

Чистый отток капитала из России во II квартале сократился на $10 млрд, до $18 млрд к первым трем месяцам года. Речь о легальных операциях и средствах на счетах граждан и компаний РФ в иностранных юрисдикциях. При этом за аналогичный период прошлого года показатель был гораздо меньше — $7 млрд, следует из расчетов НИУ ВШЭ, которые изучили «Известия». Эксперты отмечают, что сейчас отток замедлился на фоне снижения импорта, в том числе в связи со сложностями с платежами. Но значительную роль играет и сезонный фактор. Как это влияет на курс рубля — в материале «Известий».