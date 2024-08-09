Не вывозят: отток капитала из РФ снизился до $18 млрд за квартал

Чистый отток капитала из России во II квартале сократился на $10 млрд, до $18 млрд к первым трем месяцам года. Речь о легальных операциях и средствах на счетах граждан и компаний РФ в иностранных юрисдикциях. При этом за аналогичный период прошлого года показатель был гораздо меньше — $7 млрд, следует из расчетов НИУ ВШЭ, которые изучили «Известия». Эксперты отмечают, что сейчас отток замедлился на фоне снижения импорта, в том числе в связи со сложностями с платежами. Но значительную роль играет и сезонный фактор. Как это влияет на курс рубля — в материале «Известий».
Что такое отток капитала
Чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) снизился во II квартале 2024-го. Об этом говорится в «Комментариях о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова («Известия» ознакомились с расчетами).
Показатель составил $18 млрд против $28 млрд в первые три месяца года (с учетом ошибок и пропусков, то есть статистической погрешности и неучтенных операций). При этом вo II квартале 2023-го отток капитала был значительно меньше — $7 млрд, сказано в обзоре.
Под оттоком капитала частного сектора понимаются законные финансовые операции, связанные с вложениями резидентов РФ (граждан и компаний) в иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты. Эти транзакции не следует путать с выводом денег из РФ по подозрительным основаниям.
«Известия» направили запрос в Банк России об объемах оттока капитала во II квартале 2024-го.
Почему отток капитала из России снижается
Отток капитала из России замедлился из-за того, что импорт товаров в нашу страну сокращается, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Как отмечено в обзоре ВШЭ, он снижается пятый квартал подряд, несмотря на высокий внутренний спрос.
Во II квартале стоимость импорта товаров составила $71 млрд — с учетом сезонности он сократился на 1% по отношению ко II кварталу, оценили в ВШЭ.
— По-прежнему сохраняются проблемы с расчетами по внешнеэкономической деятельности, хотя и в меньших масштабах по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, на показатели влияет риск вторичных санкций, — пояснил в своей работе Сергей Пухов.
Как писали ранее «Известия», после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023-го многие зарубежные финансовые организации отказались от транзакций с Россией или значительно ужесточили их проверки. Трудности возникли с контрагентами из Китая, Турции и Казахстана. По данным СМИ, в июле порядка 80% платежей в КНР стали возвращаться обратно.
Вместе с тем всё больше импортеров и экспортеров из дружественных стран переходят на расчеты в рублях, отметила Наталья Мильчакова. Постепенно выстраивается финансовая инфраструктура стран БРИКС, которая позволяет государствам торговать на более привлекательных условиях и быстро, заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
— Кроме того, роль в сокращении оттока капитала с апреля по июнь играет и сезонный фактор. Импортеры, как правило, заключают контракты и проводят закупки в конце или в начале года — а в середине спрос снижается, — назвала еще одну причину Наталья Мильчакова.
Влияет на объем оттока капитала и то, что россияне резко сократили вывод средств за границу. По данным ЦБ, в июне они пополнили иностранные счета на 12 млрд рублей после 71 млрд в мае.
При этом в целом говорить об устойчивом сокращении оттока капитала пока преждевременно, полагает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Спрос на импорт и расчеты с зарубежными контрагентами сохраняется. Тем не менее этот процесс под контролем и вряд ли показатели будут выходить за критические значения, полагает эксперт.
По словам Натальи Мильчаковой, в конце года и в начале следующего можно ожидать сезонного роста спроса на импорт и, соответственно, увеличения оттока капитала.
От чего зависит курс рубля
Снижение импорта стало одним из факторов укрепления реального эффективного курса рубля на протяжении трех последних кварталов, отмечается в обзоре ВШЭ. Чем меньше российские компании закупают товаров за рубежом — тем меньше спрос на валюту со стороны импортеров на внутреннем рынке.
С начала года российская валюта укрепилась к американской на 4,7%. В январе она торговалась около 90 рублей за доллар, а к 8 августа она уже дошла до 86,3 рублей.
Впрочем, на курс нацвалюты по отношению к доллару и евро влияют и другие факторы — в частности, изменение методики расчета. Банк России с 13 июня перешел к новым правилам из-за блокирующих санкций США в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра. Теперь курс высчитывается исходя из данных внебиржевых торгов.
При этом, по прогнозам Минэка, в концу 2024-го ожидается, что нацвалюта будет торговаться выше 98 рублей за доллар.
Крепкий рубль не выгоден для российских экспортеров, а следовательно, и для бюджета. В пользу его ослабления будет действовать смягчение требований правительства по обязательной продаже валютной выручки — порог снизили с 60% до 40%.