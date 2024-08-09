Названа стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге

На днях стало известно, сколько денег россияне вложили в недвижимость за первое полугодие. Выяснилось, что по итогам января — июня жители РФ потратили на покупку жилья 4,3 трлн рублей. Спрос на рынке подогрело закрытие льготной ипотеки.