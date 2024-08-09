Молодые россияне изменили отношение к автокредитам

Если в I квартале доля таких граждан составляла 15,1 процента, то во II — уже 16,8 процента. При этом снизилась доля тех, кто получает такой заем в возрасте от 40 до 50 лет, а также от 30 до 40 лет. Впрочем, последняя категория все равно остается самой массовой. На нее приходится 33,6 процента.