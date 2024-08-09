Минтранс поддержал идею ограничения полетов для авиадебоширов

«В последнее время авиаперевозчики отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов. В связи с этим депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и авиакомпанией “Аэрофлот” выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна», — отмечается в сообщении.
«Механизмом реализации данных изменений предложено создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений», — уточнили в Минтрансе.
Также предлагается расширить перечень правонарушений, на основании которого пассажиров вносят в такой реестр.
Инициатива будет детально проработана в ближайшее время, впоследствии будут подготовлены поправки в Воздушный кодекс, добавили в министерстве.