Минтранс поддержал идею ограничения полетов для авиадебоширов

«В последнее время авиаперевозчики отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов. В связи с этим депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и авиакомпанией “Аэрофлот” выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна», — отмечается в сообщении.