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Минтранс поддержал идею ограничения полетов для авиадебоширов

Кроме того, предлагается расширить перечень правонарушений, на основании которого пассажиров вносят в соответствующий реестр.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минтранс России поддержал предложение депутата Госдумы Надежды Школкиной и «Аэрофлота» создать черный список авиадебоширов, которым могут временно ограничивать авиаперелеты, говорится в сообщении министерства по итогам совещания с инициаторами идеи и МВД.

«В последнее время авиаперевозчики отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов. В связи с этим депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и авиакомпанией “Аэрофлот” выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна», — отмечается в сообщении.

«Механизмом реализации данных изменений предложено создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений», — уточнили в Минтрансе.

Также предлагается расширить перечень правонарушений, на основании которого пассажиров вносят в такой реестр.

Инициатива будет детально проработана в ближайшее время, впоследствии будут подготовлены поправки в Воздушный кодекс, добавили в министерстве.