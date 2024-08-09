Кризис в Бангладеш может привести к подъему индийского сектора готовой одежды

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Столкнувшаяся с экономическими трудностями на фоне продолжающихся политических беспорядков Бангладеш может потерять значительную долю на международных рынках готовой одежды, нишу может занять Индия. Об этом свидетельствуют опубликованные данные рейтингового агентства CareEdge Ratings.
«Если беспорядки в Бангладеш сохранятся в течение длительного периода, это может привести к значительному оттоку экспортных заказов в сторону Индии. Оценки отрасли предполагают, что Индия может получить ежемесячные экспортные заказы на сумму 200−250 млн долларов в краткосрочной перспективе и около $300−350 млн в среднесрочной перспективе», — говорится в отчете.
Экспорт готовой одежды из Бангладеш уже сократился на 17% в первом квартале текущего финансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, утверждается в отчете. В Индии, тем временем, был зафиксирован рост такого экспорта на 4% за тот же период. В первом квартале текущего финансового года объем экспорта готовой одежды из Бангладеш составил $9,7 млрд из Индии — $3,9 млрд.
«Недавнее выделение бюджета на программы повышения квалификации и потенциальные соглашения о свободной торговле с Великобританией и ЕС еще больше укрепят позиции Индии на мировом рынке готовой одежды», — отметил директор CareEdge Ratings Крунал Моди.
Текстильная промышленность является ключевой отраслью Бангладеш, второго по величине в мире экспортера одежды после Китая. В стране насчитывается 3,5 тыс. швейных фабрик, на которых работают более 4 млн человек. На фабриках отшивается одежда для таких брендов, как Adidas, Gap, H&M, Hugo Boss, Zara и других.