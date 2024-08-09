Кризис в Бангладеш может привести к подъему индийского сектора готовой одежды

Экспорт готовой одежды из Бангладеш уже сократился на 17% в первом квартале текущего финансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, утверждается в отчете. В Индии, тем временем, был зафиксирован рост такого экспорта на 4% за тот же период. В первом квартале текущего финансового года объем экспорта готовой одежды из Бангладеш составил $9,7 млрд из Индии — $3,9 млрд.