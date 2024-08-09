Комплексный подход: как трансформируется строительная отрасль России

Нацпроект предусматривает, что ежегодно до 2030 года свои жилищные условия будут улучшать не менее 5 млн семей, за это время будет построено 1,15 млрд кв. м жилья — пятая часть существующего сейчас объема. При этом жилье у россиян должно стать просторнее. Если в 2023 году, по данным Росстата, на жителя страны приходилось 28,8 кв. м жилплощади, то к 2030 году, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», этот показатель должен вырасти до 30−33 кв. м, а к 2036 году — более чем до 38 кв. м.