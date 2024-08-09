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Индекс Hang Seng на бирже Гонконга вырос на 1,22% на открытии торгов

ГОНКОНГ, 9 августа. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 1,22%, до 17 097,36. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, вырос на 2,08%, до отметки 3 436.

Источник: Freepik

Акции технологических компаний продемонстрировали рост на открытии торгов: ценные бумаги Tencent подорожали на 0,87%, холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, — на 1,53%, производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi — на 1,77%, представителей отрасли электронной коммерции JD.com и Alibaba — на 1,87% и 2,02% соответственно, интернет-поисковика Baidu — на 3,46%.

Среди «голубых фишек» ценные бумаги 76 компаний выросли, у 2 они подешевели, у 4 не изменились в цене. Один из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая SMIC стал «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+7,34%).