Индекс Hang Seng на бирже Гонконга вырос на 1,22% на открытии торгов

Акции технологических компаний продемонстрировали рост на открытии торгов: ценные бумаги Tencent подорожали на 0,87%, холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, — на 1,53%, производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi — на 1,77%, представителей отрасли электронной коммерции JD.com и Alibaba — на 1,87% и 2,02% соответственно, интернет-поисковика Baidu — на 3,46%.