Госдолг Японии впервые превысил 1 300 трлн иен

Дефицит бюджета Японии в этом финансовом году (апрель 2024 — март 2025 года) составляет 34,95 трлн иен ($237 млрд). Он покрывается за счет выпуска государственных облигаций на упомянутую сумму. Этот показатель снижается последние три года, однако зависимость бюджета Японии от долговых обязательств по-прежнему остается на уровне примерно 30%. Госдолг страны превышает ВВП более чем в два раза.