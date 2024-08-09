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Эксперт спрогнозировал, какой будет российская экономика после спецоперации

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экономика России с завершением спецоперации на Украине столкнется с рядом изменений, к которым надо заранее подготовиться, при этом обвала темпов роста ВВП не будет, поделился прогнозом в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.

Источник: AP 2023

«Будут серьезные изменения, их надо не только просчитывать, но и готовиться к ним. Что касается экономики в целом — фронтального обвала не будет, хотя возможно замедление производства в ОПК, в агрокомплексе южных регионов и металлургии», — ответил он на вопрос о том, какой будет экономика страны после завершения спецоперации на Украине.

Кроме того, это повлияет и на рынок труда. «Это возврат в экономику трудовых ресурсов. Рискну сказать, что и миграционный прирост тоже увеличится», — отметил Задорнов. По итогам прошлого года миграционный прирост составил 100 тысяч человек против 62 тысяч годом ранее, но это все еще в 2,6 раза меньше показателя до коронавируса.

Также изменится структура бюджетных расходов: на оборону они сократятся, однако понадобятся большие средства на создание институтов адаптации, работы с инвалидами, средств малой мобильности.

При этом чтобы российская экономика получила максимальный положительный эффект от окончания спецоперации, требуется заблаговременная подготовка к этому, подытожил экономист.