Эксперт спрогнозировал, какой будет российская экономика после спецоперации

«Будут серьезные изменения, их надо не только просчитывать, но и готовиться к ним. Что касается экономики в целом — фронтального обвала не будет, хотя возможно замедление производства в ОПК, в агрокомплексе южных регионов и металлургии», — ответил он на вопрос о том, какой будет экономика страны после завершения спецоперации на Украине.