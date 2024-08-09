Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России

«Только ставкой ничего не сделаешь. Почему? Потому что Центральный банк оказался ограниченным в инструментах, которые может использовать», — сказал он на вопрос о борьбе с инфляцией в России.
Задорнов отметил, что хотя обменный курс является по-прежнему плавающим, его балансирующее действие крайне искажено, как и бюджетное правило. «Таким образом, связь денежной политики и фискальной через бюджетное правило тоже существенно нарушена», — добавил экономист.
В результате у регулятора остается среди инструментов управления инфляцией ключевая ставка и инструменты воздействия на банки, количественные ограничения в потребительском кредитовании, а также рост ставок резервирования по кредитам.
Однако ряд отраслей в экономике из-за льготных программ и субсидий выведены из-под действия ставки.
«ЦБ оказывает влияние лишь на часть рынка кредитования, а часть экономики не чувствует этого — всю разницу на себя берет бюджет. Без поддержки Минфина ЦБ успеха в борьбе с инфляцией не добьется», — заключил он.
В июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года темпы роста цен будут в диапазоне 6,5−7%, а в 2025 году — 4−4,5%.