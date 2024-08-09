De Beers отменила торговую сессию по продаже необработанных алмазов

Отмена De Beers августовской торговой сессии призвана стабилизировать ситуацию на мировом рынке необработанных алмазов, отмечают специалисты. Группа также приняла решение объединить августовскую и октябрьскую торговые сессии и провести торги во второй половине сентября. Нынешняя отмена торговой сессии стала первой за последние четыре года. В 2020 году три сессии были отменены в связи с пандемией коронавируса.