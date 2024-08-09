Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в июле упали на 15%

Ранее на фоне стабилизации курса национальной валюты правительство России для повышения гибкости в проведении внешнеторговых расчетов снизило для крупнейших экспортеров обязательную норму зачисления на свои счета в уполномоченных банках с 60 до 40% валютной выручки (мера будет действовать по 30 апреля 2025 года). Предыдущее снижение произошло 20 июня 2024 года — тогда порог был снижен с 80 до 60%.