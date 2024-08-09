Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в июле упали на 15%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистые продажи иностранной валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июле 2024 года упали на 15%, оставив $12 млрд. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. При этом они остаются на достаточно высоком уровне — например, в период низких цен на нефть, в июле 2023 года, чистые продажи экспортеров составили $6,9 млрд.
Динамика продаж в июле преимущественно связана с эффектом высокой базы предыдущего месяца: на июнь пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту, пояснил регулятор.
Ранее на фоне стабилизации курса национальной валюты правительство России для повышения гибкости в проведении внешнеторговых расчетов снизило для крупнейших экспортеров обязательную норму зачисления на свои счета в уполномоченных банках с 60 до 40% валютной выручки (мера будет действовать по 30 апреля 2025 года). Предыдущее снижение произошло 20 июня 2024 года — тогда порог был снижен с 80 до 60%.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае 2024 года составило 108%, увеличившись на 4 п.п. относительно апреля 2024 года в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах.