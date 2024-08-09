«Черный понедельник» и нефть выше потолка: главные события в экономике на этой неделе

Черный понедельник
Раннее утро первого дня новой недели началось для инвесторов с тревожных новостей — азиатские рынки переживали падение из-за страха рецессии в США после плохой статистики о рынке труда, которое усилилось после повышения ставок в Японии и растущих долговых проблем страны Восходящего солнца. Первой в цепочке «рыночного домино» оказалась «Страна восходящего солнца»: фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов в понедельник, 5 августа, упал сразу на 13,5% впервые с кризиса 1987 года. Индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI снизился на 8,7%, торги приостанавливались, чтобы избежать большего падения. Остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пределах 4%.
После закрытия азиатских бирж утром по московскому времени торги на площадках Европы начались с падения на 4%. Стамбульская фондовая биржа объявила о прекращении торгов после падения основного индекса Borsa Istanbul 100 на 7%. Индекс Мосбиржи падал на 2,4%. Снизились цены на мировых сырьевых рынках: цена на нефть европейского сорта Brent упала более чем на 2% и оказалась ниже 77 долларов за баррель. Курс биткоина в понедельник опустился на 14% ниже 50 тыс. долларов, за ним посыпались остальные криптовалюты. При этом стоимость золота оказалась на рекордном уровне.
Снижение продолжалось и в следующие дни. Тем не менее, неделя завершилась спокойно. В пятницу к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 1%. Курс рубля завершает вторую неделю почти без изменений — на уровне около 11,9 рубля за юань. Фондовые индексы США, основные ориентиры для инвесторов, также завершили пятницу почти без изменений после роста в четверг в пределах 2%. Цена нефти восстановилась — баррель Brent подорожал почти до 80 долларов.
Выше потолка
Россия продолжает продавать нефть выше санкционного потолка в 60 долларов.
Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены российского сорта Urals за июль 2024 года для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти — 74 долларов за баррель. В апреле цена Urals была 75 долларов, в мае — 67,4 доллара. В итоге дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 0,7% ВВП при плане на год в 1,1%, сообщил в среду Минфин. Доходы бюджета выросли на 35,9%, расходы — на 23,3%. Финансовая и бюджетная стабильность поддерживает ожидания инвесторов на дальнейший рост котировок.
Значение юаня растет
Минфин впервые потратил юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку ценных бумаг российских эмитентов. В юаневые облигации российских компаний из ФНБ было инвестировано 3 млрд юаней (35,367 млрд рублей), сообщило финансовое ведомство в среду. Это поддержит спрос на облигации российских компаний и национальный фондовый, валютный рынок, увеличит уверенность инвесторов.
Отчетности и дивиденды
Началась публикация отчетности российских крупных компаний, банков за полугодие. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в январе-июне выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 816 млрд рублей.
Крупнейший банк страны сообщил об ожидании чистой прибыли по итогам текущего года выше, чем в прошлом году. Поэтому дивиденды за 2024 год могут быть больше, чем за 2023-й, заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.
Порадовала инвесторов и отчетность одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа «Фосагро» в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9%, до 53,5 млрд рублей. Компания не сообщила о перспективах увеличения дивидендов, но ожидания этого события выросли.
Еще одним позитивным событием для инвесторов стало заявление российского IT-гиганта. Совет директоров «Яндекса» рекомендовал выплатить первые дивиденды в размере 80 рублей на акцию. После реформирования структуры компании ее акции были допущены к торгам на Московской бирже в апреле 2024 года.
Иван Белов
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