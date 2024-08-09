«Черный понедельник» и нефть выше потолка: главные события в экономике на этой неделе

После закрытия азиатских бирж утром по московскому времени торги на площадках Европы начались с падения на 4%. Стамбульская фондовая биржа объявила о прекращении торгов после падения основного индекса Borsa Istanbul 100 на 7%. Индекс Мосбиржи падал на 2,4%. Снизились цены на мировых сырьевых рынках: цена на нефть европейского сорта Brent упала более чем на 2% и оказалась ниже 77 долларов за баррель. Курс биткоина в понедельник опустился на 14% ниже 50 тыс. долларов, за ним посыпались остальные криптовалюты. При этом стоимость золота оказалась на рекордном уровне.