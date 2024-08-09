ЦБ выпустил памятные серебряные монеты, посвященные краснокнижным животным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные занесенным в Красную книгу животным. На монетах изображены птица из семейства фазановых — дикуша, млекопитающее из семейства куньих — перевязка, жук из семейства жужелиц — морщинистокрылая жужелица. Об этом говорится в сообщении регулятора.
На обратной стороне монеты «Дукуша» расположено рельефное изображение птицы, сидящей на ветке, на фоне лесного пейзажа. Внизу по окружности имеется рельефная надпись «Дикуша».
Обратная сторона монеты «Перевязка» представляет собой рельефное изображение млекопитающего, стоящего на камнях, на фоне каменистого ландшафта. Слева по окружности имеется рельефная надпись «Перевязка».
На оборотной стороне монеты «Морщинистокрылая жужелица» расположено рельефное изображение жука, сидящего на растении. Вверху слева по окружности имеется рельефная надпись «Морщинистокрылая жужелица».
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монет: «2 рубля», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, имеют форму круга диаметром 33 мм и качество чеканки «пруф». Все изображения на монетах выполнены в технике лазерного матирования. Тираж каждой монеты ограничен 5 тыс. экземпляров.
Банк России напоминает, что выпущенные в обращение монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.