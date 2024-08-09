ЦБ выпустил памятные серебряные монеты, посвященные краснокнижным животным

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монет: «2 рубля», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, имеют форму круга диаметром 33 мм и качество чеканки «пруф». Все изображения на монетах выполнены в технике лазерного матирования. Тираж каждой монеты ограничен 5 тыс. экземпляров.