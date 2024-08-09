ЦБ подготовился к стрессовому сценарию для российских банков по примеру США

Напомним, в 2023 году произошла череда банкротств американских Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic Bank и одного из двух крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. На фоне этих событий инвесторы стали продавать акции банков на бирже, чем еще сильнее разогнали панику в отрасли. Погасить ее смогло только вмешательство властей и Федеральной резервной системы.