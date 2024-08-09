АТОР советует оставшимся в Анапе воспользоваться трансфером на машине до Сочи

АТОР рекомендует туристам, оставшимся в Анапе, воспользоваться трансфером на машине до Сочи, чтобы оттуда улететь на самолете. Однако в ассоциации уточнили, что это дорогой вариант, который может не подойти семьям с детьми. Более удобным и дешевым вариантом являются автобусы из Анапы в Москву и другие города. «На автобусы в августе повышенный спрос, но совершенно реально купить билеты с большим выбором времени отправления и мест на дату через 2−3 дня от текущей», — добавили в АТОР.