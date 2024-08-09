АТОР советует оставшимся в Анапе воспользоваться трансфером на машине до Сочи

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Дефицит и подорожание билетов в Анапу и обратно связан с высоким спросом на семейный отдых у моря и деятельностью перекупщиков, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристам, оставшимся в Анапе, рекомендуют воспользоваться трансфером на машине до Сочи или автобусами до Москвы.
Ранее несколько СМИ сообщали о том, что в августе туристы, которые приехали на отдых в Анапу по билетам в одну сторону, не могут вернуться домой из-за отсутствия билетов на прямые железнодорожные рейсы. При этом стоимость билетов на стыковочные рейсы доходит до 73 тыс. рублей. Информация о повышении стоимости билетов на поезда, следующие с Черноморского побережья, а также об их дефиците, стала поводом для проведения проверки Южной транспортной прокуратурой совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.
«Основная и главная причина того, почему билеты в Анапу и обратно из нее исчезают из продажи в мгновение ока — это высочайший спрос на семейный отдых у моря в сочетании с ограниченной пропускной способностью самой железнодорожной сети на южных направлениях. Еще одна причина — это боты-перекупщики, которые паразитируют на образовавшемся дефиците билетов в Анапу», — говорится в сообщении ассоциации.
В АТОР также отметили, что сложившаяся ситуация с билетами наблюдается не первый год, особенно острой она была в сезоне 2023 года, когда билеты в Анапу и обратно продавали за 45 суток из-за работ на железной дороге.
АТОР рекомендует туристам, оставшимся в Анапе, воспользоваться трансфером на машине до Сочи, чтобы оттуда улететь на самолете. Однако в ассоциации уточнили, что это дорогой вариант, который может не подойти семьям с детьми. Более удобным и дешевым вариантом являются автобусы из Анапы в Москву и другие города. «На автобусы в августе повышенный спрос, но совершенно реально купить билеты с большим выбором времени отправления и мест на дату через 2−3 дня от текущей», — добавили в АТОР.