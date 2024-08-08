«Заскочили в последний вагон»: раскрыты причины рекордных долгов россиян

Опасаясь удорожания кредитов и очередного повышения ключевой ставки, россияне поспешили набрать кредитов, сделав сумму долгов перед банками рекордно высокой. В ближайшее время количество желающих оформить кредит должно сократиться, отметил в беседе с НСН замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.