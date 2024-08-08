Выездная сессия ВЭФ-2024 состоится 8—9 августа в Китае

Выездная сессия Восточного экономического форума «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян» пройдёт
«Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнёров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться», — заявил зампред правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
В ходе выездной сессии в Гуанчжоу российская делегация представит экономический и инвестиционный потенциал Дальнего Востока, а также перспективные направления сотрудничества.
Как отметил замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, двустороннее сотрудничество охватывает много областей, и важно развивать и укреплять отношения.
«Подобный формат выездных сессий показал свою эффективность, предоставляя возможность изучить наиболее перспективные сферы для инвестиций и особенности ведения бизнеса в стране», — добавил он.
В презентациях и рабочих сессиях будут участвовать около 100 представителей китайского бизнеса.
ВЭФ-2024 состоится