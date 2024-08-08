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Выездная сессия ВЭФ-2024 состоится 8—9 августа в Китае

Выездная сессия Восточного экономического форума «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян» пройдёт 8—9 августа в Китае.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Выездная сессия Восточного экономического форума «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян» пройдёт 8—9 августа в Китае.

«Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнёров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться», — заявил зампред правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В ходе выездной сессии в Гуанчжоу российская делегация представит экономический и инвестиционный потенциал Дальнего Востока, а также перспективные направления сотрудничества.

Как отметил замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, двустороннее сотрудничество охватывает много областей, и важно развивать и укреплять отношения.

«Подобный формат выездных сессий показал свою эффективность, предоставляя возможность изучить наиболее перспективные сферы для инвестиций и особенности ведения бизнеса в стране», — добавил он.

В презентациях и рабочих сессиях будут участвовать около 100 представителей китайского бизнеса.

ВЭФ-2024 состоится 3—6 сентября во Владивостоке.