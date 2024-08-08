Выездная сессия ВЭФ-2024 состоится 8—9 августа в Китае

«Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнёров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться», — заявил зампред правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.