ВТБ запускает ипотечное кредитование в новых регионах

Предусматривается возможность подачи заявки на кредит через партнеров банка, на сайте или в офисе ВТБ. Клиентам ВТБ, как указывается, доступна покупка в новых регионах квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках по базовым условиям банка.