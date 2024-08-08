ВТБ запускает ипотечное кредитование в новых регионах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ВТБ с 8 августа запускает ипотечное кредитование в новых российских регионах, сообщает пресс-служба банка.
Предусматривается возможность подачи заявки на кредит через партнеров банка, на сайте или в офисе ВТБ. Клиентам ВТБ, как указывается, доступна покупка в новых регионах квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках по базовым условиям банка.
«С 8 августа клиенты могут получить ипотеку в ВТБ на покупку жилья в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении ВТБ.
«На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%», — приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках Виктора Шипа.
В начале июля ВТБ расширил географию офисной сети, открыв два отделения в Луганске. Банк предлагает полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для физических лиц и предпринимателей республики. До конца 2024 года ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.