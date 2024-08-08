Вот и все: Центробанк Китая перестал закупать золото

Приостановка закупок Народным банком Китая указывает на то, что высокие цены ограничивают действия мировых центральных банков. В частности, Сингапур сократил свои золотые резервы в июне — с самой высокой скоростью с 2000 года. Между тем, Всемирный золотой совет отметил падение поддерживаемого государствами спроса на 39% во втором квартале по сравнению с первым кварталом года.