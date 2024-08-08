Вот и все: Центробанк Китая перестал закупать золото

Как сообщает агентство Bloomberg, ЦБ Китая временно остановил закупку золота, указывая на беспрецедентное увеличение стоимости драгоценного металла на мировых рынках.
Согласно официальным данным, опубликованным в среду, общий объём золотых резервов Народного банка Китая остался на уровне 72,8 миллиона тройских унций к концу прошлого месяца. Это свидетельствует о прекращении чистых покупок с мая, когда Центральный банк завершил 18-месячный период активных закупок.
Приостановка закупок Народным банком Китая указывает на то, что высокие цены ограничивают действия мировых центральных банков. В частности, Сингапур сократил свои золотые резервы в июне — с самой высокой скоростью с 2000 года. Между тем, Всемирный золотой совет отметил падение поддерживаемого государствами спроса на 39% во втором квартале по сравнению с первым кварталом года.
Несмотря на это, некоторые аналитики полагают, что закупки центральными банками продолжат оказывать влияние на рынок золота. Они отмечают, что Народный банк Китая вероятно возобновит покупки, стремясь диверсифицировать свои резервы и защититься от колебаний валютных курсов.
В июле цена на золото достигла исторического пика, поскольку трейдеры прогнозировали смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. В Китае высокие цены негативно сказались на розничных продажах товаров ежедневного спроса, таких как ювелирные изделия, однако спрос на золотые слитки и монеты увеличился. Это связано с тем, что инвесторы стремятся сохранить своё богатство на фоне ослабления экономической ситуации.
По данным Всемирного совета по золоту, активные покупки физического золота, особенно семейными офисами в Азии, внесли значительный вклад в высокий спрос на этот металл во втором квартале, который стал лучшим за последние 25 лет.
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Виктория Воропаева.